Distorsione caviglia a Erto e Casso, escursionista ferito

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuta tra le 18.30 e le 19 a Casera Mela per soccorrere un escursionista di Montebelluna infortunatosi nei pressi del.Rifugio Maniago. L'escursionista, sulla trentina, era assieme ad altri due coetanei e uno di questi è sceso prima degli altri a chiamare I soccorsi dove il.cellulare aveva campo. Quando i soccorsi sono arrivati anche l'infortunato aveva raggiunto Casera Mela scendendo con l'aiuto dal.compagno per 400 metri di dislivello ed è qui che i soccorritori lo hanno prelevato con il.proprio automezzo per affidarlo alla.valutazione del.personale.dell'ambulanza che attendeva più a valle. Dopo la visita il giovane ha preferito rientrare con i propri mezzi assieme.ai compagni di gita.