Scivoli e giostrine imbrattate da feci umane, sdegno a Montebelluna: si indaga sugli autori

Sconcertante episodio nella mattinata di oggi, giovedì 28 luglio, a Montebelluna. In mattinata, agli Uffici comunali, sono pervenute alcune segnalazioni rispetto all’imbrattamento di alcune giostrine nei parchi pubblici cittadini. Ad essere imbrattate con feci umane alcuni scivoli e giostrine al Parco Manin, al parco pubblico di via San Carlo ed in quello di San Gaetano. Sul posto si sono recati i carabinieri e gli agenti della polizia locale che stanno indagando per individuare i responsabili. Già nel pomeriggio gli uomini della protezione civile si sono recati nei vari parchi pubblici per eseguire una doppia pulizia e sanificazione con prodotti specifici.

Il sindaco, Adalberto Bordin, commenta così l'episodio: «Provo ribrezzo, indignazione e sconcerto per quanto successo ma, a quanto pare, non c’è mai limite al peggio. Già di per sé gli atti vandalici sono azioni riprovevoli da recriminare, ma in questo caso i comportamenti sono davvero incommentabili sia per il gesto in sé sia perché riguardano giostrine utilizzate da persone assolutamente innocenti ed innocue come i bambini. Un doveroso ringraziamento alla Protezione civile che tempestivamente si è recata sul posto per disinfettare le aree lordate. Invito caldamente i responsabili ad uscire allo scoperto, assumendosi le proprie responsabilità e cercando di rimediare, per quanto possibile, al pessimo esempio che hanno dato imbrattando le giostrine».