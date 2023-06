Terribile schianto tra auto e moto: grave un 69enne, traffico in tilt

Sono molto gravi le condizioni di C.D.M., un 69enne di Giavera del Montello che è rimasto coinvolto, nel primo pomeriggio di oggi, 8 giugno, attorno alle 14.10 circa, in un grave incidente stradale lungo la strada statale Feltrina a Montebelluna, all'incrocio con via Montello, non distante dall'autosalone Rugolo. L'uomo era in sella ad una moto quando, per cause in corso di accertamento, il suo mezzo si è scontrato contro un'auto. Il motociclista, sbalzata sull'asfalto per decine di metri, ha riportato gravi lesioni ed è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti con ambulanza, automedica ed elicottero, mezzo con cui il 69enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le condizioni del ferito sono preoccupanti e la prognosi è riservata. Per i rilievi del caso sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Montebelluna. Il traffico ha subito pesantissime ripercussioni, con code lungo entrambe le direzioni di marcia, sia di auto che di mezzi pesanti.