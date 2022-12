«C'è un accesso abusivo al conto corrente»: finti bancari gli spillano 8mila euro

Hanno finto di essere dei funzionari di un istituto di credito e, con il pretesto di voler segnalare un accesso abusivo al conto corrente, sono riusciti a spillargli 8mila euro, attraverso un bonifico bancario. E' quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Crocetta del Montello che dopo la segnalazione della vittima del raggiro, un 62enne residente a Montebelluna, hanno identificato e denunciato per truffa e riciclaggio in concorso una 70enne residente a Napoli ed un 21enne residente a Pompei, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Vittima di un raggiro anche un 74enne di Montebelluna che ha venduto di recente un carro semovente ricevendo dall'aquirente un assegno circolare risultato falsificato. I carabinieri della stazione di Montebelluna, a conclusione di un'attività d’indagine, hanno denunciato per truffa, falsità di titoli di credito e sostituzione di persona un 28enne residente in provincia di Foggia, pregiudicato per delitti contro la persona ed il patrimonio.

Infine i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno denunciato per truffa un 53enne residente in provincia di Caserta, pregiudicato per reati contro il patrimonio, che si era fatto versare la somma di 250 euro da un 53enne del luogo per l’acquisto di alcuni bancali di pellet messi in vendita su un sito internet, rendendosi in seguito irreperibile.