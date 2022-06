Caos in Fonderia, entra e aggredisce gli operai per un debito non pagato

E' entrato all’interno del capannone in cui ha sede una fonderia, in via Cal Piccola a Montebelluna, e ha iniziato ad aggredire, con degli oggetti di acciaio, due operai. Il tutto per un debito che risaliva ad almeno tre anni fa. Protagonista dell'episodio, avvenuto sabato scorso è stato un cittadino albanese di anni 38, anagraficamente residente a Livorno, ma di fatto domiciliato a Montebelluna, pluripregiudicato per delitti contro la persona, il patrimonio ed in materia di armi. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Montebelluna, hanno arrestato, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone.

I fatti sono avvenuti dopo le 9.30. I militari, arrivati presso la fonderia, hanno cercato di calmarlo, con non poche difficoltà. Prima di essere bloccato, lo straniero ha anche aggredito e minacciato i Carabinieri che si sono frapposti tra lo stesso ed i due operai, contro i quali si era scagliato. A causa dell’aggressione uno dei due operai ha riportato un trauma confusivo facciale, giudicato guaribile in 15 giorni, dai sanitari dell’ospedale di Montebelluna. Una volta condotto presso la locale caserma, l’albanese e accompagnato al carcere di Treviso, in attesa dell’udienza di convalida che ha avuto luogo questa mattina, 27 giugno, presso il Tribunale.