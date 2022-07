Violenza sessuale su una paziente, ginecologo condannato per la terza volta

Un anno e quattro mesi, con la sospensione condizionale della pena. Si è concluso oggi, 7 luglio, di fronte al giudice per l'udienza preliminare Marco Biagetti, il terzo processo a Francesco Accolla, l'ex ginecologo della Uls 2 accusato di violenza sessuale. L'uomo, difeso dall'avvocato Stefano Pietrobon, ha potuto beneficiare dello sconto pari a un terzo del totale concesso per il rito abbreviato. Nei due precedenti procedimenti, il 54enne, che esercitava a Montebelluna prima di dimettersi spontaneamente, era stato condannato prima ad un anno, poi a due anni e sei mesi, sempre in abbreviato, sentenze coinfermate anche in Corte d'Appello. Se tutte dovessero diventare definitive, dopo il terzo grado in Cassazione, l'ex medico della Uls rischia di vedersi aprire la porte del carcere.

A puntare il dito contro di lui, in questa occasione, c'era una paziente di Montebelluna che sostiene che il medico, durante una visita ginecologica, avvenuta il 7 aprile del 2017 proprio all’ospedale “San Valentino”, avrebbe indugiato in stimolazioni e manipolazioni “spinte” che nulla avevano a che vedere con la prestazione sanitaria, abusando così dell’inferiorità fisica e psichica della paziente. Accolla aveva respinto le accuse, forte del parere di un collega che ha ritenuto che le manipolazioni fossero perfettamente in linea con il tipo di visita che il ginecologo stava effettuando. Non dello stesso parere il pubblico ministero Mara De Donà, e soprattutto il giudice. Accolla è peraltro sotto indagine per un quarto caso, sempre per lo stesso grave reato.