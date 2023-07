Abusi sessuali durante le visite, quinta denuncia per un ex ginecologo della Uls

Continuano i guai per Francesco Accolla, il 55enne ex ginecologo della Uls 2 attualmente in carcere a Treviso dove sconta una pena di tre anni di reclusione per violenza sessuale. Dopo le prime due condanne definitive e altre due sentenze a un anno e e 4 mesi e sei mesi (con la lieve entità prevalente sulle aggravanti e sulla recidiva) che gli erano state inflitte in primo grado a Treviso, entrambe con il rito abbreviato, ora il medico si trova a doversi difendere da una quinta accusa. A puntare il dito contro di lui è una donna di 30 anni, che Accolla avrebbe sottoposto ad abusi tra il 2018 e il 2019. I fatti sono gli stessi dei quattro precedenti: una visita ginecologica che si sarebbe spinta troppo oltre e manipolazioni che nulla avrebbero a che fare con un consulto medico.

La denuncia è arrivata qualche anno dopo l'episodio e a convincere la 30enne a presentare querela sarebbero stati gli articoli di giornale in cui si parlava di quel ginecologo le cui pratiche sarebbero state poco "ortodosse". Ora, in attesa che Accolla riceva il parere del tribunale di sorveglianza a cui il suo legale, l'avvocato Alessandra Nava, ha presentato un istanza per le misure alternative alla pena detentiva, per questo quinto procedimento si andrà ad un incidente probatorio previsto nel prossimo mese di ottobre e in cui la presunta vittima dovrà raccontare tutto quello che le è accaduto.