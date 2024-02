Fuggono dopo l'incidente ma vengono identificati: due casi in pochi giorni

Fuggono dopo l’incidente ma vengono individuati dalla Polizia locale di Montebelluna e sanzionati. Sono due gli incidenti avvenuti a Montebelluna nelle ultime settimane con dinamiche ed epilogo simili, entrambi fortunatamente senza feriti e con danni solo ai veicoli.

Il primo incidente risale allo scorso 2 febbraio, verso le 13. Coinvolta una Lancia Y guidata da una donna di Valdobbiadene tamponata da una moto condotta da un giovanissimo montebellunese che, dopo aver urtato l'automobilista, era scappato senza lasciare generalità. Il secondo incidente risale invece al 5 febbraio verso le 9 in via Silvio Pellico ed ha visto coinvolta una Jaguar condotta da una donna urtata da una Fiat 500 condotta da un anziano montebellunese. Anche in questo caso il pensionato che ha provocato l’incidente è fuggito senza fornire le generalità e senza avvisare le forze dell'ordine. In entrambi i casi, grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza e alle riprese delle telecamere presenti in centro, gli agenti del reparto infortunistica stradale sono riusciti a identificare e intercettare i responsabili dei due incidenti cui è stata elevata una sanzione amministrativa di 302 euro e la decurtazione di 4 punti dalla parte cui si aggiungono le singole sanzioni relative alla dinamica di ciascun incidente.

Il commento del sindaco

Adalberto Bordin, primo cittadino di Montebelluna, spiega: «Questi due episodi ci dimostrano quanto il sistema di videosorveglianza possa essere utile in situazioni come queste in cui alcuni cittadini cercano di farla franca. La strumentazione installata, affiancata dalla professionalità della squadra della Polizia locale che ringrazio, ha permesso in pochissimo tempo di risalire ai coinvolti inchiodandoli alle proprie responsabilità cui sono seguite le dovute sanzioni che avrebbero potuto essere molto più gravi nel caso in cui le collisioni avessero provocato feriti».