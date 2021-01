Funerale rom, quaranta multati per le norme Covid e un latitante arrestato

Quaranta persone multate per assembramento e spostamento ingiustificato a bordo delle loro auto ed un latitante arrestato. Questo l'esito dei controlli svolti dalle forze dell'ordine ieri, 5 gennaio, presso il cimitero di Montebelluna durante il funerale del capofamiglia rom Muharem Salkanovic, mancato a causa di complicanze Covid-19 nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio.

Dopo il rito funebre i carabinieri, in collaborazione con le altre forze dell’ordine, su coordinamento della Prefettura di Treviso, hanno eseguito controlli con il supporto del IV Battaglione Veneto dell'Arma. Tra i presenti, circa un centinaio, sono state sanzionate, per assembramento e spostamento ingiustificato, ben quaranta cittadini rom. I militari hanno arrestato un 27enne, Jackson Husovic, latitante dal 2012. Il giovane deve scontare 11 mesi e 6 giorni per cumulo di pene per furti e ricettazione commessi a Benova e Bologna tra 2008 e 2010. Il 27enne è stato riconosciuto tra la folla; dopo l'arresto è stato trasferito in carcere a Treviso.