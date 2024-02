Raid di furti, Montebelluna corre ai ripari: «Videosorveglianza da potenziare»

Le ultime ondate di furti che hanno colpito Montebelluna hanno destato forte preoccupazione tra i cittadini e il Comune si è detto pronto a correre ai ripari, potenziando il sistema degli occhi elettronici presenti in città. Ieri mattina, 19 febbraio, in particolare, i carabinieri hanno svolto dei sopralluoghi di furto presso tre esercizi commerciali, tra i quali un ristorante, in corso Mazzini e piazza Oberkochen dove ignoti si sono introdotti riuscendo ad asportare alcune decine di euro di fondo cassa e uno smartphone.

«In merito ai recenti episodi di furto avvenuti in centro città in questo periodo, il comandante della polizia locale, Paolo Scarpa» ha commentato il sindaco, Adalberto Bordin «si è subito attivato sia con Contarina cui è affidato il sistema di videosorveglianza che con Montevolley. Non più tardi di stamattina lo stesso comandante incontrerà i tecnici di Contarina per definire meglio le modalità con cui potenziare il sistema di videosorveglianza con particolare riguardo alla zona di parco Legrenzi che in poche settimane è stata colpita da questo genere di spiacevoli episodi».

«Questo si aggiunge a quell’azione di l'implementazione delle telecamere che già sta avvenendo sia in centro, sia a Mercato vecchio» continua il sindaco «Al di là delle telecamere, fondamentali per la sorveglianza, come abbiamo avuto modo di ribadire anche nel recente incontro pubblico organizzato con le forze dell’ordine, è altrettanto importante la collaborazione dei cittadini per cui, qualora qualcuno abbiamo visto qualche movimento sospetto, è invitato a segnalare a polizia locale o carabinieri».