"Splaccatore" magnetico per staccare l'antitaccheggio, ladre bloccate

Una 40enne ed una 24enne, residenti nel trevigiano, già sottoposte alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Noventa di Piave, sono state denunciate dai carabinieri di Montebelluna per furto aggravato in concorso dopo un colto messo a segno al l’esercizio commerciale “Quello giusto” di via Biagi di Montebelluna. Le due donne hanno trafugato due paia di scarpe e un utensile magnetico denominato “splaccatore”, utile a neutralizzare i sistemi di antitaccheggio. Dopo la perquisizione domiciliare i militari dell'Arma hanno ritrovato anche un ulteriore congegno magnetico. La 40enne e la 24enne sono state raggiunte dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Montebelluna per anni 3 emesso dalla Questura di Treviso. La refurtiva rinvenuta è stata restituita al titolare del negozio.