Rubati 28 archi all’Archery Club di Montebelluna, colpo da 3mila euro

Hanno divelto serrature e lucchetti di alcuni container per trafugare 28 archi, per un bottino complessivo di circa 3mila euro. Il grave episodio è avvenuto ai danni dell'A.S.D. Archery Club Montebelluna di via Castellana, società che ha già denunciato ai carabinieri il furto, lanciando un accorato appello sui social.

«Che cos’è? -recita un post in cui sono stati pubblicate le foto per documentare il passaggio dei malviventi- È un lucchetto divelto, una serratura forzata: purtroppo stasera al nostro campo di tiro abbiamo trovato tutte le porte dei nostri container scassinate: magazzino, ufficio, deposito... I ladri hanno rubato tutti gli archi scuola (28 archi) che in questo periodo stavano usando i principianti...e sarebbero serviti per i prossimi corsi in programma da ottobre. Un arco scuola non è un attrezzo di uso comune: chiediamo a tutte le società nostre “colleghe” di segnalare a noi e alle autorità competenti se qualcuno volesse vendere loro degli archi scuola usati...e a tutti gli amici di aiutarci condividendo questa notizia in modo che, chi lo sa, si possano magari ritrovare... Stasera siamo molto tristi e affranti».

Il colpo è stato scoperto martedì sera prima di un allenamento a cui avrebbero dovuto prendere parte gli atleti che domenica scorsa avevano preso parte, domenica scorsa, ai campionati regionali H&F di Belluno e si apprestavano a preparare i campionati regionali 3D in programma a Verona nel prossimo week end. Nel 2017 la società guidata dal presidente Loris Battilana era già finita nel mirino dei ladri; gli archi rubati sarebbero stati utilizzati nelle prossime settimane per avviare due nuovi corsi, uno riservato ai ragazzi, da 9 a 17 anni, e uno per adulti.