Residente allerta i carabinieri, ladro arrestato mentre scappa dopo un furto in casa

Quando ha visto una persona aggirarsi nei pressi di un'abitazione e poi entrare all'interno, ha subito allertato il 112. La rapidità della segnalazione di un residente e l'altrettanto veloce intervento di una pattuglia dei militari della stazione di Crocetta del Montello, ha permesso l'arresto di un 29enne di origini albanesi, bloccato mentre tentava di dileguarsi e ora si trova agli arresti domiciliari dopo la convalida del fermo da parte del giudice del tribunale di Treviso.

Erano da poco trascorse le mezzanotte e trenta di sabato scorso, 16 dicembre, quando alla centrale operativa dei carabinieri di Montebelluna ha ricevuto la trafelata e preziosa telefonata di un cittadino che aveva notato dapprima aggirarsi un soggetto in bicicletta con fare sospetto nei pressi di un’abitazione di via dei Soster per poi fare irruzione all'interno. Due carabinieri della stazione di Crocetta del Montello in servizio di pattuglia sono giunti sul posto e dopo aver notato la tapparella della finestra dell’abitazione in questione che veniva alzata e poi abbassata, si sono posizionati in modo da impedire la fuga dell’autore dell’intrusione.

Dopo pochissimi secondi il 29enne è uscito dal portoncino e vedendo uno dei due militari, dopo aver abbandonato a terra un involucro costituito da una coperta con all’interno degli oggetti, è corso lungo il perimetro, ha aggirato l’abitazione, scavalcato la recinzione e qui si è scontrato con l’altro carabiniere che si era appostato proprio per “coprire” una possibile via di fuga. Ne è nata una violenta colluttazione poiché il malvivente ha cercato in tutti i modi di darsi alla fuga, è caduto a terra quindi rialzatosi, ha tentato di allontanarsi ma è stato alla fine raggiunto e, non senza difficoltà, definitivamente bloccato dai due carabinieri. I militari hanno rimediato dai sanitari alcuni giorni di prognosi a seguito dell’accaduto così come il fermato che persino nelle fasi in cui veniva medicato dai sanitari continuava a proferire minacce contro gli operanti. Il 29enne, residente a Montebelluna, non è nuovo ad scorribande simili: nel corso della immediata perquisizione personale, allo straniero sono stati sequestrati, nascosto in una tasca interna del giubbotto un pugnale con relativo fodero lungo 24 centimetri circa e in altre tasche un paio di torce di piccole dimensioni, regolarmente funzionanti.

E' stato poi effettuato un sopralluogo presso l’abitazione, che consentiva di ricostruire l’accaduto: lo straniero per entrare in casa aveva sfondato il portoncino principale in legno, tanto che la serratura veniva ritrovata scardinata e appoggiata a terra, all’interno dell’alloggio tutte le stanze erano state messe a soqquadro, gli armadi erano stati rovistati ed il contenuto rovesciato a terra; nel salotto di casa veniva rinvenuto un guanto e in una camera da letto un cacciavite lungo 28 centimetri circa, ulteriori evidenti riscontri del furto commesso. Il malvivente, trafugati tre quadri, un vassoio ed un elettrodomestico dalle varie stanze, li aveva messi in una coperta legata in maniera frettolosa che poi aveva abbandonato proprio di fronte all’abitazione perché scoperto dai carabinieri sopraggiunti. Gli oggetti sono stati restituiti dai carabinieri al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato e all’indagato per i reati di furto in abitazione aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate e porto di armi o oggetti atti a offendere è stata applicata dal giudice la misura cautelare degli arresti domiciliari.

E per rafforzare ulteriormente la presenza dell’Arma in zone già colpite nelle settimane scorse da furti e intrusioni in abitazione, è operativa da qualche giorno nella zona di Vittorio Veneto, in supporto ai colleghi della “territoriale”, una Squadra di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri di stanza a Mestre. Una decina i militari che sono stati già impiegati nel weekend appena trascorso in controlli su strada e pattugliamenti tra i Comuni di Miane, Farra di Soligo e Moriago.