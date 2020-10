Furto sull'auto di un negoziante, ladro scoperto grazie alle telecamere

Un marocchino di 41 anni, senza fissa dimora e pregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, è stato denunciato dai carabinieri di Montebelluna per un furto su autovettura messo a segno il 26 settembre ai danni di un commerciante della zona, lungo la via Galilei. Lo straniero aveva rubato uno zainetto contenente denaro contante ed effetti personali per un valore di circa mille euro. L'analisi delle telecamere ed i successivi accertamenti tra i pregiudicati conosciuti per lo stesso modo di agire, hanno permesso asgni investigatori di identificare lo straniero e denunciarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.