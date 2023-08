Rubano due bici, scappando dai carabinieri causano un incidente

Nottata movimentata quella di ieri, 31 luglio, nel quartiere di San Gaetano di Montebelluna. Un 48enne, residente in piazza Negrelli, ha lanciato l'allarme ai carabinieri segnalando di aver subito il furto di due biciclette da parte di una coppia di ladri che si sono subito dileguati. Una pattuglia, arrivata nell'arco di alcuni minuti sul posto, ha intercettato i due, uno a piedi ed uno in sella ad una delle due biciclette rubate che vedendo i militari avvicinarsi, hanno tentato di allontanarsi rapidamente. Quello alla guida della bicicletta, un 58enne di origini marocchine, nel tentativo di superare in velocità un incrocio stradale ha urtato un’autovettura che stava sopraggiungendo, quindi, ha abbandonato il mezzo con la ruota danneggiata e dopo una breve fuga a piedi è stato definitivamente bloccato dai militari dell’Arma sul sagrato del Duomo. Il complice, un 28enne albanese, identificato grazie ai successivi accertamenti, è riuscito a far perdere le proprie tracce lasciando però a terra il proprio zaino con alcuni attrezzi da scasso all’interno. L’arrestato, al termine delle formalità di rito e non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato in seguito rimesso in libertà, nelle more del prosieguo della sua vicenda penale.

Durante un controllo su strada dei Carabinieri operato la notte scorsa a Crocetta del Montello nei confronti degli occupanti di una Fiat Punto è stato invece deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 20enne della zona, trovato in possesso di un panetto di più di mezzo etto di hashish. Segnalati alla Prefettura i due coetanei in compagnia del primo (fra questi quello alla guida del veicolo), trovati in possesso di alcuni grammi di hashish e marijuana.