Ruba vestiti e spintona la negoziante per scappare, arrestato un 37enne

Ha messo a segno un furti di alcuni capi di abbigliamento, per un valore di circa 100 euro, in un negozio di corso Mazzini di Montebelluna e per garantirsi la fuga ha spintonato la negoziante. Successivamente è stato bloccato da una pattuglia dei militari dell'Arma, sopraggiunta nel frattempo nella vicina via Duse. È scattato così l'arresto per un nordafricano di 37 anni, finito in manette per il reato di rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio. Non si è registrato nessun ferito in seguito all'accaduto. Lo straniero è stato successivamente rimesso in libertà, in attesa del prosieguo della vicenda penale, non essendo state ravvisate ulteriori esigenze cautelari nei suoi confronti.