Lutto nel mondo del giornalismo, è scomparso Luciano Beltramini

Era un profondo conoscitore della zona montebellunese ma soprattutto erano inestimabili i suoi rapporti con le società calcistiche minori della Marca di cui, durante la lunga militanza come collaboratore anche sportivo, era un autentico punto di riferimento. Montebelluna piange il giornalista Luciano Beltramini, storico corrispondente della città de "Il Gazzettino", mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 71 anni. La triste notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi 20 aprile e ha suscitato un vasto cordiglio. Luciano lascia la moglie Vania, il figlio Piertomaso, la sorella Andreina, la nipote Alessandra con Lorenzo, Eugenio e Amelia, le cognate, i cognati e i nipoti. I funerali saranno celebrati maercoledì 24 aprile, alle 15 nel duomo di Montebelluna.

“Ho appreso con dolore – commenta il sindaco Adalberto Bordin – la notizia della morte di Luciano Beltramini. Lo conoscevo da decenni, quando ancora ero adolescente e ben prima di ricoprire ruoli amministrativi, tanto che nel tempo è divenuto anche un mio caro amico. Se ne va una persona integerrima, dedita ad un lavoro per niente facile come quello del giornalista, che ha condotto con passione e onestà. Di lui ci mancheranno la rettitudine ma anche l’umana sensibilità che l’ha sempre contraddistinto. Il mio cordoglio va ai familiari e a tutte le persone che, nel corso della sua vita, lo hanno stimato e apprezzato”.

“Con lui scambiavamo spesso qualche opinione – ricorda il consigliere regionale ed ex sindaco di Montebelluna Marzio Favero -, amava in maniera schietta la sua città e la sua gente. Aveva un vero spirito critico e nella sua professione era dominato dalla passione. Seguiva con attenzione le dinamiche della politica, piuttosto che lo sport e amava interagire con le persone. Quando ero sindaco mi fermava spesso per commentare le vicende di Montebelluna e le scelte che venivano fatte. Lo faceva sempre con arguzia e simpatia umana, aveva un grande amore per la sua città”.