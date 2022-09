Addio a Giovanni Menegon, per anni lo storico presidente della Montenuoto

Si svolgeranno martedì 27 settembre alle ore 15.30 al Duomo di Montebelluna i funerali di Giovanni Menegon, scomparso nella tarda serata di venerdì all'età di 85 anni. Grande il cordoglio per la morte dello storico presidente della Montenuoto, una figura di grande spicco nel mondo sportivo montebellunese.

Il cordoglio del Comune e del sindaco

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, l’assessore allo sport e l’intera amministrazione comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Menegon, figura di riferimento da molti decenni per lo sport Montebellunese. La scomparsa di Menegon provoca dolore e smarrimento per la perdita di una persona che tantissimo ha dato nel corso della sua vita all’intera comunità Montebellunese non solo. Condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che lo hanno stimato e amato.

Domani, in occasione della 25ma Festa di Sport sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Giovanni Menegon. Commenta il sindaco: «Ieri sera Montebelluna ha perso un pilastro dell'associazionismo sportivo, io ho perso una persona amica e un punto di riferimento. Una persona che sapeva far emozionare anche solo per il modo in cui ti stringeva la mano, per il tono della sua voce, quasi un sussurro. Una persona di poche parole, ma quelle poche parole erano sempre sagge, così sagge che arrivavano dritte al cuore: "dove non può arrivare l'amministrazione, deve arrivare il cittadino" questa la frase che mi disse tanti anni fa e a cui ancora penso regolarmente. Sono molto, molto addolorato. Grazie Giovanni per tutto ciò che mi hai insegnato, alcune volte magari senza rendertene conto. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e all'associazionismo sportivo della nostra Città».

La dedica delle piscine di Montebelluna

"Venerdì 23 sera, circondato dalle premure e dall’affetto dei suoi familiari" si legge nella pagina Facebook delle Piscine Comunali Chiara Giavi Montebelluna "ci ha lasciato Giovanni Menegon, fondatore della Montenuoto e leader carismatico dell’intero mondo del Nuoto. Anche nel commiato, richiama l’immagine di una figura patriarcale, che non è esagerato definire biblica, per la dimensione del suo slancio motivazionale e il coraggio nell’affrontare a viso aperto le mille difficoltà di un lungo percorso di vita sportiva. Basti ricordare che molti anni fa, prima di avvicinarsi al mondo del Nuoto, dirigeva il Montebelluna Calcio, Società dilettantistica che curava il settore giovanile, con risultati brillanti; ebbene, allorchè la Federcalcio impose una linea professionistica a tutto il movimento, Giovanni Menegon non esitò un attimo ad abbandonare quel mondo, del quale non condivideva la linea ideologica. Un gigante per statura etica e morale, dotato di una visione a tutto tondo, che fino all’ultimo respiro ha saputo condurre i suoi verso un orizzonte chiaro e limpido negli obbiettivi e nello stile. Se ne va, con Lui, un intero contesto epocale".