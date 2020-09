Ubriaco travolge un vigile e scappa, fermato dopo una folle fuga

Completamente ubriaco, al volante della sua auto, ha prima urtato un agente della polizia locale che era in sella al suo scooter di servizio, in via Piave a Montebelluna. Poi è fuggito, a tutta velocità, finendo la sua corsa contro uno spartitraffico nella zona di piazza IV novembre, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Inseguito dalla polizia locale e dai carabinieri non si è arreso: ha cercato di disarmare un agente, di colpirli e di risalire in auto per scappare, fino all'arresto, inevitabile. Il protagonista di questa scorribanda, avvenuta nel cuore di Montebelluna, è stato un 36enne, pregiudicato e in forte stato di ebrezza. L'episodio ha avuto una vasta eco sui social e ha destato forte scalpore, oltre a provocare disagi alla circolazione, con inevitabili lunghe code che si sono sviluppate in zona.

