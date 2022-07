Incendio nella notte a Montebelluna, in cenere un'area di 150 metri quadrati

Misterioso incendio nella notte a Montebelluna in via Visna nei pressi di un'abitazione. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno distrutto scarti di potatura, legname, pannelli e scaffalature proiettando tizzoni nel vicino prato di via Maso ed interessando un'area di circa 150 mq. L'incendio è stato estinto dai vigili del fuoco di Montebelluna ed Asolo immediatamente intervenute con i carabinieri di Montebelluna. Sempre nella notte incendi si sono registrati in via Santa Caterina da Siena e nei pressi degli orti solidali.

I tecnici comunali sono intervenuti nell’area del condominio di Guarda per transennare un'apertura sul selciato che era coperta da una grata in metallo che qualcuno ha rimosso. Il rischio è che qualcuno potesse caderci all'interno, da un'altezza di sei metri.

Questo il commento del sindaco, Adalberto Bordin, a questi episodi: «Sono venuto a conoscenza dei fatti già intorno alla una della scorsa notte quando l’instancabile coordinatore della Protezione civile, Antonio Netto, mi ha avvisato, tenendomi costantemente aggiornato. Spiace per quanto accaduto ed esprimo la mia solidarietà nei confronti dei proprietari dei luoghi interessati dall’incendio e ai volontari degli orti solidali. Non posso che ringraziare i Carabinieri che stanno seguendo le indagini per appurare l’origine dei roghi, i Vigili del fuoco di Montebelluna ed Asolo prontamente intervenuti sul posto e la squadra della Protezione civile. Sono in contatto con i Carabinieri per essere aggiornato sulle cause degli incendi che, al momento, non sono chiare e che mi auguro potranno fare chiarezza quanto prima su ciò che è successo».