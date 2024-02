Guasto elettrico, auto si incendia in corsa: salvo il conducente

Auto in fiamme lunedì mattina, 26 febbraio, vicino alla farmacia di Guarda, in via Risorgimento a Montebelluna. Erano le 9 di mattina quando la polizia locale è stata allertata da un automobilista che, insospettito da uno strano odore di bruciato e dalla fuoriuscita di fumo, era riuscito a scendere appena in tempo dalla sua Audi A3 prima che il veicolo venisse completamente avvolto dalle fiamme. All'origine del rogo, con ogni probabilità, ci sarebbe un guasto di natura elettrica. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i vigili del fuoco che tempestivamente hanno spento l’incendio e messo la strada in sicurezza.