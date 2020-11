Abitazione devastata da un incendio, vigili del fuoco al lavoro

Un incendio devastante quello che nella tarda serata di ieri, martedì 25 novembre, ha interessato un'abitazione di via San Gottardo, a Biadene di Montebelluna. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, hanno interessato il portico esterno e due piani dell'edificio. L'allarme è stato lanciato alle 22.30 circa. Sul posto sono intervenute ben sei squadre dei vigili del fuoco, tra autopompe con serbatoio, autobotti e un'autoscala, con ben 18 pompieri impegnati fino alle 6 di stamattina. Non è stato semplice, per i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, avere ragione dell'incendio che ha causato danni gravissimi all'abitazione, ora inagibile. La coppia di residenti sono stati soccorsi dal Suem 118, tra questi un 29enne che è stato trasportato presso il pronto soccorso di Montebelluna con ustioni alle mani. La convivente, una commessa di 33 anni, non ha riportato lesioni.

Quella di ieri è stata una nottata particolarmente impegnativa per i vigili del fuoco di Montebelluna: prima di intervenire a Biadene alcune squadre erano impegnate alla "Agrifung" di Musano di Trevignano, in via Pescatori, per un incendio, divampato attorno alle 20, che ha interessato una catasta di legno a alcuni cassoni che contenevano legna e altro materiale di scarto. L'intervento si è concluso alle 3.30 circa. I danni sono stati in questo caso limitati.