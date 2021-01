Incendio nell'ex pizzeria abbandonata, trovato un cadavere

L'episodio è avvenuto in serata a Montebelluna, in via Piave, poco distante dalla stazione ferroviaria. Sul posto Suem 118, vigili del fuoco e i carabinieri che ora indagano sulla tragedia

Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è morto in un rogo divampato all'interno di un'edificio abbandonato che si trova tra via Piave e via Zecchinel a Montebelluna, poco distante dalla stazione, e che un tempo ospitava la pizzeria "Allo Stadio" (chiusa da oltre trent'anni). L'incendio, divampato per cause ancora in corso di accertamento, è stato spento dai vigili del fuoco (due le squadre giunte sul posto) che hanno rinvenuto all'interno la vittima, uno straniero senza fissa dimora. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo, oltre ai carabinieri di Montebelluna e il nucleo di polizia scientifica che hanno svolto gli accertamenti del caso. Sull'episodio sarà aperta un'indagine da parte della Procura di Treviso.