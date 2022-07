Rogo di sterpaglie, pirome scoperto e rincorso dai residenti

Un terreno incolto e pieno di erbacce, rinsecchite dalla siccità, è stato dato alle fiamme da un ignoto piromane che è stato però scoperto a inseguito da alcuni residenti. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso a Guarda di Montebelluna, in via Feratine, non distante da alcune abitazioni. Il malvivente è riuscito purtroppo a dileguarsi a piedi ma le fiamme sono state fortunatamente subito spente con dell'acqua e grazie ad una linea taglia-fuoco creata da un residente con un decespugliatore: in questo modo si è evitato che il rogo potesse propagarsi ulteriormente, provocando altri danni. Nel corso del week end sono stati numerosi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per roghi o microroghi in tutta la Marca. Incendi si sono registrati a Bosco di Vidor, sabato sera, all'esterno di un'azienda, e a Revine, non distante da dove si stava tenendo il Lago film festival. Qui alcuni spettatori hanno aiutato i vigili del fuoco.