Piero e Ruggero, chi erano le due vittime del tragico incidente di Montebelluna

Due amici uniti da un unico, tragico, destino: Piero Gallina e Ruggero Priarollo hanno perso la vita sabato 14 ottobre nel terribile incidente avvenuto in Via Bassanese tra un pullman della Mom e un furgone Opel Vivaro a bordo del quale si trovavano Gallina, Priarollo e un loro amico attualmente ricoverato in prognosi riservata. La notizia ha lasciato senza parole la comunità di Montebelluna dove le due vittime erano molto conosciute.

L'identikit

Piero Gallina aveva 80 anni e in paese era conosciutissimo per la sua impresa di onoranze funebri, gestita insieme al figlio Lino. Nel tempo libero amava però lavorare il legno nel suo laboratorio artigianale di falegnameria, vicino al Duomo. Insieme alla moglie Angela Dussin viveva in Via Santa Caterina da Siena. Dalla loro unione erano nati i figli Lino e Gilda. Persona genuina e con la battuta sempre pronta, non si separava mai dal suo cappello. Il lavoro di impresario funebre gli era valso il soprannome di "Piero cassa". Di recente aveva sostituito di tasca sua la bacheca per le epigrafi di Mercato Vecchio. Con lui se ne va un pezzo di storia di Montebelluna.

Ruggero Priarollo era a bordo del furgone su cui viaggiava anche Piero Gallina per aiutarlo in alcuni lavoretti di falegnameria. La sua storia, alcuni anni fa, aveva commosso l'Italia: Ruggero aveva infatti accettato di risposare l'ex moglie Mariarosa Da Rù, da cui aveva divorziato 25 anni prima, dopo aver scoperto che lei era gravemente malata e viveva in un alloggio fatiscente di Alano di Piave. Una storia di vero amore che ben racconta il buon cuore di Priarollo. Residente in una casa Ater in località Contea, aveva 75 anni. Di professione muratore stava viaggiando con Gallina e un altro amico quando lo schianto contro il pullman Mom ha interrotto tragicamente i loro destini. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.