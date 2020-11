Guida senza patente un'auto sequestrata: scappa dai vigili con il semaforo rosso

Erano circa le 18.30 di giovedì 26 novembre quando una pattuglia della polizia locale di Montebelluna, in zona Posmon, ha intercettato un Alfa Romeo che transitava senza fermarsi al semaforo rosso. Ne è nato un inseguimento a velocità sostenuta che si è concluso non molto distante, in via Ospedale, quando la pattuglia è riuscita a far fermare l’auto. L’uomo alla guida, un pregiudicato italiano della zona, si è dimostrato fin da subito poco collaborativo ed è nata con i vigili un’accesa discussione al punto che si rendeva necessario l’intervento di altre pattuglie della polizia locale.

L'uomo, tra i 50 e i 60 anni, che non voleva dichiarare le proprie generalità, è stato quindi accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Montebelluna per l’identificazione e successivamente presso il Comando di via Zecchinel per gli accertamenti del caso. Dalle verifiche, venivano accertanti una serie di illeciti sia penali che amministrativi: dal rifiuto di declinare le proprie generalità, alla resistenza a pubblico ufficiale, alla violazione del dovere di custodia, trovandosi alla guida di un messo sotto sequestro, alla guida con patente revocata, alla guida ad elevata velocità alla violazione del semaforo rosso fino alla violazione per non essersi fermato all’alt degli agenti della polizia locale. L’uomo sarà denunciato all’autorità giudiziaria.