Integralista islamico espulso dall'Italia: «Non rappresenta la comunità musulmana»

Ait Alla Lhoussaine, presidente della Federazione Regionale Islamica del Veneto, è intervenuto in queste ore sul caso dell'integralista islamico di origine marocchina espulso dall'Italia per i suoi comportamenti radicali all'interno della moschea di Montebelluna.

«In questa storia - spiega Lhoussaine - la comunità musulmana di Montebelluna ha dimostrato non solo di essere integrata e collaborativa, ma soprattutto di aver lavorato con impegno per prevenire l’integralismo religioso e la violenza in generale. Per questo, mi auguro con tutto il cuore che non si punti il dito sui fedeli dell’Islam in modo indiscriminato. Abbiamo da poco concluso la Giornata del Dialogo-Islamo Cristiano e, tra le città che hanno ospitato i vari incontri, ricordo che era stata scelta proprio Montebelluna. In quella speciale occasione - continua il presidente -, grazie alla collaborazione del parroco Monsignor Antonio Genovese, del Consorzio del Bosco Montello e dei volontari di Fare Natura Onlus, abbiamo fatto piantare un albero ad un musulmano e ad un cristiano insieme. Un gesto bellissimo che ha emozionato tutti i presenti e le numerose autorità che hanno deciso di condividere con noi questa bella pagina di civiltà e di apertura al confronto e al dialogo. Questo grande passo in avanti della comunità montebellunese - conclude - non deve essere inficiato dal comportamento di una persona che, ci tengo a sottolinearlo con forza, non ha nulla a che vedere con l’Islam. Ci sono tante comunità musulmane, lo dimostra il caso di Montebelluna, che hanno investito tempo e risorse sulla formazione dei propri membri e sulla sensibilizzazione contro il radicalismo. Perché questi aspetti non fanno notizia, mentre gli errori dei singoli si trasformano dardi infernali che trafiggono tutto il lavoro che è stato fatto per l’integrazione e per la convivenza pacifica tra fedi e culture diverse in Veneto?».