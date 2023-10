Irmes festeggia 101 anni, festa alla casa di riposo Umberto I

Martedì 31 ottobre presso la casa di riposo Umberto I di Montebelluna, è stato festeggiato il compleanno della signora Irmes Dal Degan che ha compiuto 101 anni. Grande festa con i figli Gianantonio e Carlo con le rispettive famiglie, con gli ospiti ed il personale della struttura. Una golosissima torta, tanti pasticcini per tutti e buona musica per festeggiare questo bel traguardo. "La nostra cara Irmes" dicono dalla casa di riposo "è qui con noi da novembre 2020, è originaria di Belfiore e dopo il matrimonio si è trasferita inizialmente a Valdobbiadene e successivamente a Castelfranco Veneto per motivi lavorativi. Le piaceva molto uscire di casa e passeggiare per il centro cittadino".