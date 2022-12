Indossano le giacche esposte in un negozio e scappano: quattro arrestate

Ieri sera, 15 dicembre, verso le 19 circa, hanno tentato di allontanarsi indisturbate e "incappottate" da un negozio di abbigliamento della centrale Corso Mazzini di Montebelluna ma sono state bloccate da una pattuglia dell'Arma locale tempestivamente allertata dai responsabili del punto vendita e tratte in arresto in flagranza del reato di furto aggravato. Si tratta di quattro donne tre cui una 44enne, una 23enne, una 21enne ed una 18enne tutte già note alle forze dell'ordine, che dopo averne infranto le placche antitaccheggio, hanno sottratto dal negozio quattro cappotti da donna per un valore di circa 300 euro. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto mentre le quattro donne sono state poste agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.