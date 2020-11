Rubano abiti nel negozio indossandoli sotto i loro, denunciate

I carabinieri di Cornuda hanno denunciato per furto aggravato e continuato in concorso due donne, con precedenti alle spalle, residenti nella Castellana. Si tratta di M.E., 49 anni, e O.J., 44 enne. In due circostanze, tra la fine di ottobre e i primi di novembre, le due, dopo aver asportato i dispositivi antitaccheggio, avevano sottratto merce da un negozio del montebellunese nascondendola sotto i propri indumenti, per un danno complessivo quantificato in 2.500 euro circa.