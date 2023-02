Ladro negli spogliatoi, braccato dai calciatori e arrestato dai carabinieri

E' entrato negli spogliatoi dei campi sportivi di via Tartini a Montebelluna e una volta all'interno ha fatto man bassa di portafogli e denaro. Il raid del ladro di turno, un 31enne di origini marocchine, è finito nel peggiore dei modi, scoperto dai calciatori, braccato e bloccato e infine affidato ai carabinieri della Compagnia di Montebelluna. Lo straniero, accompagnato in caserma, è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Verso le 21 lo straniero è penetrato, senza farsi notare, all'interno dei campi sportivi di piazza Tartini di Montebelluna dove erano in corso gli allenamenti di squadre di calcio amatoriali. Proprio alcuni calciatori che avevano notato in precedenza lo straniero lungo la recinzione della struttura apparentemente intento a guardare la partita, hanno sorpreso poco dopo l’uomo all’interno degli spogliatoi della struttura mentre si stava rovistando tra borse e giacche degli atleti, impossessando di denaro, telefoni cellulari ed effetti personali.

Colto sul fatto, il 31enne ha tentato di scappare inseguito dai derubati, disfandosi della refurtiva, nel corso della fuga, nel tentativo di impegnarli nella raccolta dei loro averi. Sul posto è subito intervenuto un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile dei carabinieri di Montebelluna tempestivamente inviato dalla locale Centrale Operativa del 112, allertata dell’accaduto. I carabinieri, malgrado i ripetuti tentativi di divincolarsi del fuggitivo, è riuscito infine a bloccarlo con la collaborazione dei presenti intervenuti.

Tre cellulari, tre portafogli e svariate centinaia di euro in contanti il bottino che lo straniero era riuscito a racimolare e che grazie all’intervento degli sportivi e dei militari dell’Arma, è stato interamente recuperato e restituito ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato associato al carcere di Treviso a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Solo alcuni giorni di prognosi, fortunatamente, per uno dei due militari dell’Arma a seguito della resistenza, vana, opposta dal fermato per sottrarsi alla cattura.