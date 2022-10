Ladro scappa dopo un furto, inseguito e arrestato da un carabiniere fuori servizio

Era fuori servizio ma si è trovato a tu per tu con un ladro in fuga e lo ha subito catturato. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Montebelluna e ha visto come protagonista un carabiniere di 30 anni che ha fermato un cittadino marocchino di circa 22 anni, con precedenti alle spalle. Lo straniero è entrato in un negozio di abbigliamento della centrale via Mazzini di Montebelluna e dopo aver prelevato un giubbotto (del valore di alcune decine di euro), ha rimosso il dispositivo antitaccheggio e si è dato alla fuga a piedi, inseguito da una addetta del punto vendita.

Un carabiniere in forza alla stazione dell'Arma di Nervesa della Battaglia che stava in quel momento transitando a piedi con la propria compagna, vista la scena, è subito corso in aiuto alla negoziante, riuscendo a bloccare il fuggitivo in un parcheggio seminterrato poco distante. Un passante è stato "incaricato" dal militare, che non ha riportato lesioni nella circostanza, di chiamare immediatamente il "112" e sul posto è giunta, tempestivamente, il personale dell'Arma montebellunese, in ausilio del collega, per mettere in sicurezza il fermato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

L'arrestato, a carico del quale è stata confugurata l'ipotesi di reato di rapina impropria, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato rimesso successivamente in libertà, in attesa del prosieguo della vicenda penale.