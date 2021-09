Anziano sorprende il ladro e lo mette in fuga: identificato dai carabinieri

Sorprende il ladro in casa, lo costringe a fuggire e grazie al suo identikit i carabinieri riescono a identificarlo e denunciarlo. Protagonista di questa vicenda un 78enne di Montebelluna che lo scorso 13 settembre si era trovato a tu per tu con un "topo d'appartamento". Si trattava di un 44enne di nazionalità italiana, senza fissa dimora e con pregiudizi a carico per delitti contro la persona e il patrimonio che è stato denunciato dai carabinieri

L'uomo si era introdotto da una finestra lasciata aperta del pianterreno dell’abitazione privata dell'anziano da cui è stato sorpreso mentre, dopo aver rovistato nei cassetti di una stanza da cui era riuscito a prendere del denaro e una bottiglia di liquore, stava scappando. Grazie anche alla descrizione del malfattore fornita dalla vittima i militari dell’Arma sono giunti in poco tempo all’identificazione del 44enne e proseguiranno ora gli accertamenti per verificare se lo stesso sia il responsabile di altri analoghi “colpi” in zona.