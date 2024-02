Esce di casa e sparisce nel nulla, Elisa Zadra è tornata a casa

Elisa Zadra sta bene e nella notte, dopo essere sparita per cinque giorni, ha fatto ritorno a casa, a Montebelluna. Si chiude così la vicenda della scomparsa della 33enne che si era allontanata nel primo pomeriggio del 1° febbraio scorso, facendo perdere completamente le proprie tracce. Il telefono, da quel giorno, risultava spento. Ieri, 6 febbraio, la Prefettura di Treviso aveva diffuso un identikit e una foto, per agevolarne le ricerche, diramate in base all'apposito protocollo per la ricerca delle persone scomparse

"La donna è alta circa 155 cm, di corporatura piccola e carnagione chiara, ha capelli lisci, lunghi, castani e occhi verdi. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di tuta verde chiaro, felpa rosa e bianca, giaccone nero e scarpe da ginnastica bianche": così recitava la nota della Prefettura di Treviso.