Vandali attaccano il capitello, statua della Madonna gettata a terra

I carabinieri di Montebelluna, nella tarda serata di domenica, sono intervenuti presso un capitello votivo ubicato in via dei Romani angolo via Schiavonesca di Montebelluna, rinvenendo a terra la Madonnina in gesso e un vaso di fiori che si trovava li. La parrocchia colpita da questo grave gesto è quella della Beata Vergine della Presentazione. Indagini sono in corso sull'atto vandalico.