Malore fatale mentre si trovava in auto, suora trovata morta

Un passante ha dato l'allarme attorno alle 13 di oggi, 18 giugno, ma per lei purtroppo non c'era ormai più nulla da fare. Sarebbe stato un malore improvviso ad essere fatale ad una suora di 76 anni, Franca Michelon. La religiosa, residente nel padovano, a Codevigo e colonna dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice, è stata trovata riversa all'interno dell'abitacolo della sua auto che era posteggiata in via Manin a Montebelluna. L'anziana è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far altro, dopo aver cercato di rianimarla, di constatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. E' probabile che a tradirla sia stato il cuore. La salma è stata recuperata e trasportata presso l'obitorio dell'ospedale di Montebelluna, a disposizione dei famigliari della religiosa. Intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso.