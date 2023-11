Violento con la compagna, 30enne prosciolto in virtù della Legge Cartabia

Le avrebbe controllato il telefono, detto se e come poteva rispondere ai messaggi delle amiche, ordinato di stargli vicino quando erano fuori insieme a passeggiare. L'avrebbe anche chiusa in casa quando lei, esasperata dalla situazione, avrebbe chiamato la madre per dirle di venirla a prendere e riportarla a casa. Poi le avrebbe scritto: «Devi tenermi stretto, solo così mi posso calmare. Hai capito pu...che mi devi tenere stretto?». Poi, circa un anno fa, l'evento che ha fatto precipitare le cose: la giovane donna, incinta di 7 mesi, viene raggiunta da un pugno e da una spinta sferrati dal fidanzato che la fanno cadere rovinosamente a terra. Il motivo? Lui si sarebbe arrabbiato perché degli amici della famiglia della compagna erano passati a trovarli con dei vestitini per il bambino che stava per nascere. C'erano tutti gli elementi per mandare a processo un ragazzo 30enne, residente nella zona di Montebelluna, per maltrattamenti in famiglia dal momento che gli episodi si erano verificati quando lui e la sua ragazza, di qualche anno più giovane, vivevano insieme. Ma il gip di Treviso, attendendosi alle disposizioni della legge Cartabia, ha invece archiviato il caso. «Valutati i contenuti della Riforma - scrive il giudice - il processo non avrebbe una prognosi che propende per la condanna. Manca infatti l'elemento soggettivo del reato, cioè la volontà di maltrattare perché l'indagato parrebbe interessato da un disagio psicologico».

Questa la storia di Francesca (il nome è inventato), una donna neppure 30enne che ha avuto la sfortuna di incontrare l'uomo sbagliato, descritto come un violento, preda di frequenti e incontrollate crisi di rabbia e affetto da un disturbo narcisistico della sfera emotiva. Lo aveva conosciuto circa un anno prima di denunciarlo, sul finire del 2021. Ex giocatore di calcio lui l'avrebbe impressionata con il fisico scultoreo e la bellezza. Ma soprattutto la donna sarebbe rimasta affascinata dai modi gentili e premurosi che le dimostrava prima di andare a vivere insieme. L'amore tra i due scaturisce in una gravidanza e nella decisione di convivere. E' a quel punto che si sarebbe dimostrato possessivo e oltre modo manipolativo.

Le indagini che scattano dopo la segnalazione prevista dal codice rosso non approdano però a nulla. Il pubblico ministero che si era occupato del caso "parcellizza" gli episodi di violenza. Ed essendo i maltrattamenti un cosiddetto “reato abitudinario e continuativo” chiede l'archiviazione. Il gup chiamato a trattare l'opposizione all'archiviazione proposta dal legale della donna, l'avvocato Sabrina Favaro, nella sua decisione scrive che " è da ritenersi che, dagli elementi raccolti, non c'è dubbio sulla credibilità della persona offesa date le precise allegazioni fornite". Ma proscioglie il 30enne perché il processo potrebbe avere ragionevolmente un esito favorevole al ragazzo.

«La Riforma Cartabia in ambito penale - dice l'avvocato Favaro - ha previsto che un procedimento prosegua al dibattimento se gli elementi raccolti nelle indagini permettono una valutazione prognostica di ragionevole certezza di condanna. Ma questo, se da un lato può andar bene nei reati di matrice economica o altri processi pressoché cartolari, non dovrebbe trovare applicazione anche nei procedimenti per violenza che, per definizione, non hanno testimoni oculari e non sempre hanno chiari referti medici. Peraltro il gip non avrebbe potuto effettuare una diagnosi sullo stato psicologico del ragazzo non essendo un tecnico della psichiatria forense. Pertanto si sarebbe dovuto procedere ad una perizia e, se confermato il difetto di imputabilità, si sarebbe potuta applicare una misura di sicurezza. Altrimenti le donne rimangono priva di tutela».

La giovane, all'esito del procedimento penale, ha trascinato l'ex compagno nelle aule del tribunale civile intentando una causa per avere l'affidamento esclusivo del bambino, che ha oggi circa 2 anni. Ma la perizia disposta dal giudice dice che, per quanto affetto da un problema mentale, nulla vieta all'uomo di essere un buon genitore.