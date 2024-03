Manovre spericolate per evitare un controllo dei carabinieri, denunciato un 53enne

Ha cercato di eludere un posto di blocca dei carabinieri ed è scappato compiendo una serie di manovre spericolate. E' successo durante il week end a Montebelluna. L'uomo, un 53enne che ha numerosi precedenti, è stato bloccato nella zona delle piscine in contrada Contea dai militari del Radio Mobile di Montebelluna ed è stato anche denunciato per essersi messo al voltante con un patente sospesa a tempo indeterminato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel corso di un perquisizione personale il 53enne è stato trovato in possesso di circa grammi di hashish e pertanto veniva anche segnalato alla Prefettura di Treviso quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel corso sempre del fine settimana i carabinieri di San Biagio di Callalta hanno sorpreso un 21enne del luogo con precedenti, con una modica quantità di hashish. Il giovane però si è rivolto con frasi ingiuriose nei confronti dei militari che l'hanno denunciato per oltraggio. Il ragazzo, segnalato alla Prefettura, aveva conseguito la patenta soltanto da un anno e quindi i documenti di guida gli sono stati ritirati. Altre tre persone si sono viste ritirate le patenti invece per guida in stato d'ebbrezza ad Altivole, Castelfranco e San Stino di Livenza.

Infine a Pederobba i carabinieri della locale stazione hanno denunciato, per truffa, un 27enne residente in provincia di Napoli, pregiudicato per delitti contro il patrimonio, il quale, dopo avere esso in vendita sulla piattaforma "Marketplace idi Facebook" un Gps marca Garmin, si faceva versare sul proprio conto corrente la somma di 527 euro da un 54enne del luogo, per poi rendersi irreperibile, senza recapitargli la merce.