Serra "domestica" con 26 piante di marijuana: arrestato 43enne

Operazione dei carabinieri di Montebelluna. Sequestrate infiorescenze essiccate per circa 500 grammi, foglie recise dalle piante e pronte per il processo di essiccazione per un peso di 50 grammi oltre a materiale per la coltivazione ed il confezionamento della sostanza

La scorsa notte a Montebelluna, i carabinieri della locale Stazione, durante un’attività d'indagine finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 43enne del posto, senza nessun precedente penale alle spalle.

I militari dell’Arma da tempo tenevano sotto osservazione il montebellunese, presso la cui abitazione è stata rinvenuta una serra per la coltivazione indoor di marijuana: ben 26 le piante già mature rinvenute dagli operanti, insieme a infiorescenze essiccate per circa 500 grammi, foglie recise dalle piante e pronte per il processo di essiccazione per un peso di 50 grammi nonché materiale vario occorrente per la coltivazione ed il confezionamento dell’illecita sostanza.