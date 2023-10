L'autopsia confermerebbe: il piccolo Jacopo è rimasto vittima della "baby shaken syndrome"

Esiste una ragionevolezza certezza che il piccolo Jacopo, morto venerdì 6 ottobre nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Borgo Trento di Verona, sia stato vittima della "baby shaken syndrome", ovvero di una lesione celebrale dovuta a un forte scuotimento. E' questo il primo responso dell'autopsia sul corpo del bambino di poco più di tre mesi, arrivato in precarie condizioni al San Gaetano di Montebelluna nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre e morto due giorni dopo al nosocomio scaligero.

Il bimbo, dice l'esame post mortem effettuato oggi 14 ottobre dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, presenta un edema cerebrale di grandi dimensioni ma nessuna lesione esterna. Questo indurrebbe a pensare che il neonato sia stato violentemente scosso. Ora sul suo cadavere dovranno essere condotti ulteriori esami ma l'indicazione confermerebbe i sospetti degli investigatori, che hanno indagato i genitori, Pierluigi Sartena, 48enne imprenditore del settore abbigliamento e la moglie Chiara Sartor, di 41 anni, con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Da parte sua Barbara Bonvicini, il consulente nominato dalla famiglia di Jacopo, dice che invece non ci sono elementi decisivi che facciano propendere per l'omicidio preterintenzionale e che per chiarire le modalità che hanno portato al decesso servirà attendere l'esito degli esami istologici.

L'esame autoptico sembrerebbe confermare l'ipotesi degli investigatori, cioè che il bambino sia stato scosso violentemente e che questo gli abbia provocato la lesione cerebrale. I piccoli, specialmente sotto i 2 anni di vita, hanno infatti una muscolatura del collo ancora poco sviluppata che non è in grado di sostenere la testa: nel caso in cui il neonato venga scosso con forza il suo cervello rischia quindi di sbattere contro le ossa del cranio e può subire così lesioni gravissime.

La notizia della scomparsa del piccolo Jacopo aveva profondamente scosso la comunità montebellunese, già colpita duramente poche settimane fa dalla morte bianca di una bimba di tre mesi, Sofia, trovata cianotica nella sua culla dalla madre. «Ho appreso con sgomento la notizia. A nome mio, dell’amministrazione comunale e della comunità montebellunese esprimo solidarietà e mi stringo ai genitori e ai familiari del piccolo che ha perso la vita - aveva detto il sindaco Adalberto Bordin - sono notizie che non vorremo mai sentire e che addolorano tutti. Anche per questo abbiamo deciso di annullare l’inaugurazione dell’asilo nido di Guarda prevista per il giorno successivo». Sabato scorso, in occasione dell’apertura della tredicesima «Giornata del Volontariato», la comunità di Montebelluna aveva osservato un minuto di silenzio in memoria di Jacopo.