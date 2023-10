Ipotesi "shaking baby", indagati per omicidio i genitori del piccolo Jacopo

A poco più di un giorno dal ricovero, si è definitivamente spento nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Borgo Trento di Verona, il piccolo Jacopo, di poco più di tre mesi. Il neonato era stato soccorso dal Suem 118 nella notte tra mercoledì e giovedì a San Gaetano di Montebelluna: i genitori, disperati, hanno lanciato l'allarme e il piccolino, dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova, è stato quasi subito trasferito a Verona, nella speranza di poterlo salvare. Purtroppo a nulla sono valse le cure dei medici e le preghiere dei genitori, Chiara Sartor, 41 anni, e Pierluigi Sartena, 48enne imprenditore del settore abbigliamento. Giovedì mattina, travolti dal dolore. Mamma e papà avevano voluto far battezzare Jacopo che era nato il 27 giugno scorso: ora una ulteriore dura prova li attende.

Sulla tragica fine del piccino la Procura di Treviso ha infatti deciso di aprire un fascicolo d'inchiesta. Il pubblico ministero Michele Permunian ha disposto che sul corpicino del neonato venga effettuato un esame autoptico: la salma è stata trasportata presso l'istituto di anatomia patologica di Padova. Qui il medico incaricato del delicato esame, da svolgersi probabilmente mercoledì prossimo, dovrà stabilire cosa ha provocato la morte di Jacopo. Iscritti nel registro degli indagati i due genitori che potrebbero dover rispondere del reato di omicidio preterintenzionale. L'ipotesi degli inquirenti, in base ai primi riscontri investigativi, è che il bimbo sia stato ucciso per "shaken baby syndrome".

Di cosa si tratta? Il bambino piccolo, specialmente sotto i 2 anni di vita, ha una muscolatura del collo ancora poco sviluppata, non in grado di sostenere la testa. Nel caso in cui il neonato venga scosso con forza, il suo cervello rischia di sbattere contro le ossa del cranio e può subire così lesioni gravissime.