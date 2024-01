Schiacciato sotto un carico edile, parla il collega ferito: «Sono rinvenuto e ho visto Mattia morto»

E' durata 7 ore quella che di fatto era la prima udienza dibattimentale sul caso di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne morto nell'aprile del 2021 schiacciato da un carico di 15 quintali staccatasi da un gru in un cantiere dell'azienda edile "Bordignon" a Montebelluna. Sul banco degli imputati siedono Andrea Gasparetto, 43 anni di Istrana, legale rappresentante della Altedil di Trevignano, l'azienda per cui lavorava Mattia, Bruno Salvadori, 56 anni di Mogliano legale rappresentate della Essebi, la ditta ha effettuato il montaggio della gru, Loris Durante, 43 anni di Volpago, l'uomo che operava sul ponteggio mobile, Gabriele Sernagiotto, 60 anni di Montebelluna, coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, Gian Antonio Bordignon, 55enne di Volpago del Montello, che era il titolare del cantiere e responsabile dei lavori e Marco Rossi, 40 anni di Montebelluna, un dipendente della Bordignon, delegato per la sicurezza e responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Ma quella di oggi, 29 gennaio, è stata soprattutto la giornata segnata dalla deposizione del 33enne kosovaro Arben Shukolli, il collega di Battistetti, parzialmente travolto dal carico e che nell'incidente riportò ferite molto gravi ad una gamba e alla schiena. «Ho sentito un botto - ha detto Shukolli - poi un forte dolore dietro alla schiena. Quando mi sono liberato del peso ha visto Mattia sotto il materiale edile, morto». Il kosovaro ha ripercorso tutta quella mattina, dall'arrivo nel cantiere alle 7,20 al tragedia. «Non abbiamo sentito nulla - ha spiegato – né avvisi sonori né il richiamo del gruista e avevamo anche guardato in alto per vedere che la gru non fosse sopra le nostre teste. Ci stavamo preparando a preparare un piano di carico e mentre eravamo andati a prendere quello che ci serviva il carico si è staccato dalla gru. Nel piazzale non c'era nessuno, poi ho sentito delle voce che gridavano "è morto, è morto" e pensavano parlassero di me. Invece erano riferite a Battistetti».

Il processo oggi si è snodato sul comportamento del gruista che avrebbe azionato il meccanismo senza avvedersi che c'erano due persone sotto. «Ma quando la gru è in movimento - ha raccontato il capo cantiere - viene attivato un allarme sonoro. Loris Durante è un lavoratore molto esperto e zelante, sono sicuro che ha segnalato che era in movimento. La gru era stata revisionata qualche settimana prima e avevano fatto anche il cambio di uno dei motori».

In aula era presente, oltre al segretario generale della Cgil di Treviso Mauro Visentin, anche la federazione provinciale di Treviso di Sinistra Italiana. «Oggi eravamo in aula - recita una nota - ad assistere all'udienza processo per la morte di Mattia per chiedere tutti e tutte insieme giustizia per l’ennesima morte sul lavoro. E’ una morte che richiama tutti e tutte all’importanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e alla necessità della formazione per il loro rispetto».

«Sette infortuni su dieci - continua Sinistra Italiana - sono dovuti al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza o alla mancata osservanza delle norme di prevenzione, perciò, è evidente che l’impegno sulla formazione è tutt’altro che secondario. Non dimentichiamo poi che nel 2022 la provincia di Treviso ha vantato il triste primato degli infortuni sul lavoro in Veneto, sono stati ben 16.185. Non a caso la “Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza” ha scelto la nostra regione e nello specifico la provincia di Treviso come territorio simbolo per conoscere da vicino e capire quali siano i problemi più urgenti da affrontare in tema di sicurezza sul lavoro».

«Chiediamo - conclude il comunicato - a chi gestisce la Sanità pubblica (a livello regionale e nazionale) e a chi guida il ministero del Lavoro di aumentare la dotazione di personale degli Ispettorati del lavoro e degli SPISAL e di investire in più politiche attive di prevenzione. E’ necessario formare gli operatori di questi enti alle esigenze particolari del nostro territorio, affinché possano adeguatamente svolgere l’azione di prevenzione e di controllo a loro affidata; una azione indispensabile per verificare l’applicazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori, sia per quanto riguarda gli infortuni che le malattie professionali».