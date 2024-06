Vendeva frutta con la licenza revocata: 5mila euro di multa per un ambulante

Controllo e maxi sanzione per un fruttivendolo padovano che si era messo a vendere frutta sul suo furgone parcheggiato in via Piave a Montebelluna. Nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno controllato l'ambulante scoprendo che la licenza al commercio in aree pubbliche itinerante gli era stata revocata e quindi l'uomo stava vendendo frutta in maniera irregolare. I vigili hanno sequestrato la merce presente nel furgone, 5 cassette e 22 cestini di frutta, mandandola al macero in quanto nel frattempo si era deteriorata. La multa per il fruttivendolo è stata di 5.164 euro.

Il commento

«Un plauso sincero ai nostri agenti e al Comandante per l’impegno a 360 gradi sul territorio - le parole del sindaco Adalberto Bordin -. Il rispetto delle regole è uno dei presupposti del vivere in comunità e l’operato della polizia locale serve proprio a garantire questo, sia nell’ambito del rispetto del Codice della strada che delle normative relative a tutti gli altri ambiti».