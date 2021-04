Cede un ponteggio, operaio 23enne muore schiacciato

Mattia Battistetti ha perso la vita poco prima delle 9 a Montebelluna, in un cantiere edile di via Magellano. Sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118, vigili del fuoco, carabinieri e ispettori del nucleo Spisal

E' stato travolto e ucciso da un carico del peso di quindici quintali: un ponteggio ha ceduto ed è rimasto schiacciato da un'impalcatura. Mattia Battistetti, operaio di 23 anni, dipendente della ditta Altedil di Trevignano ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto alle 8.30 circa di stamattina, giovedì 29 aprile. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile dell'azienda Bordignon, in via Magellano a Montebelluna.

Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. In ausilio anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che ora dovranno svolgere gli accertamenti del caso. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti. Mattia viveva nella frazione di San Gaetano a Montebelluna. I genitori, informati dell'accaduto, sono corsi sul luogo dell'incidente. Colpiti entrambi da un mancamento per lo choc sono stati ricoverati in pronto soccorso.