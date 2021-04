Operaio travolto e ucciso da un carico di quindici quintali

L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 9 a Montebelluna, in via Magellano. Intervenuti sul posto ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118, i vigili del fuoco, carabinieri e ispettori del nucleo Spisal

E' stato travolto e ucciso da un carico del peso di quindici quintali. A perdere la vita un operaio rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro avvenuto alle 8.30 circa a Montebelluna, in via Magellano. Sul posto intervenuti medico e infermieri del Suem 118 con ambulanza, automedica ed elicottero. In ausilio giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che ora dovranno svolgere gli accertamenti del caso.