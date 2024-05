Al volante con una patente estera falsa: denunciato automobilista straniero

La polizia locale di Montebelluna ha proceduto nei giorni scorsi al sequestro di una patente estera e di un Permesso Internazionale di Guida falsi esibiti da un cittadino straniero residente da anni a Montebelluna. I fatti risalgono alla scorsa settimana quando nel corso di un normale controllo del territorio nelle zone centrali, gli agenti della polizia locale hanno fermato il cittadino extracomunitario alla guida di un’auto il quale, alla richiesta dei documenti, ha esibito i documenti di guida esteri che, dai controlli più approfonditi, sono risultati esseri falsi.

Pertanto, i documenti sono stati sequestrati e all'automobilista è stata contestata la violazione amministrativa per guida senza patente che prevede una sanzione amministrativa di 5100 euro; si è proceduto inoltre con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi ed una denuncia all’autorità giudiziaria per l’utilizzo dei documenti falsi.

«Non passa ormai quasi settimana che nel territorio montebellunese vengano intercettati conducenti che guidano con documenti non in regola o falsi. E’ un fenomeno che non va sottovalutato e ringrazio la polizia locale per l’impegno costante e la competenza professionale nell’individuare queste irregolarità, purtroppo diffuse» ha commentato il sindaco Adalberto Bordin.