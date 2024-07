Alla guida senza patente e assicurazione: fermato dai vigili finge di essere un parente

In questi giorni la polizia locale di Montebelluna ha denunciato un 50enne della zona che lo scorso 6 maggio era stato sottoposto ad un normale controllo in zona centrale e, oltre a circolare con veicolo sprovvisto di assicurazione, ha dato agli agenti generalità diverse dalla propria. Nella circostanza infatti, l’uomo risultava sprovvisto di documento di riconoscimento e ha fornito verbalmente le generalità di una persona che, dopo scrupolosi controlli da parte degli Agenti, risultavano essere non proprie ma di un suo parente prossimo. Un escamotage messo a punto dall’uomo nel tentativo di eludere i controlli sulla patente di guida risultata sospesa già dal 2017. L’uomo è stato quindi denunciato per false generalità e sostituzione di persona. Gli sono state elevate sanzioni amministrative di circa 1.000 euro e sottoposto il mezzo sotto sequestro; gli atti verranno altresì trasmessi alla Prefettura di Treviso ai fini della revoca della patente di guida.

Commenta il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin: «Un plauso a tutti gli Agenti della Polizia Locale per l’impegno costante e puntuale nel territorio. Un impegno a 360 gradi che non manca di intercettare anche irregolarità come questa che, sebbene vengano spesso sottovalutate, risultano rischiose sia per chi mette in atto il comportamento illecito che eventuali altri cittadini nel caso in cui dovessero essere coinvolti in incidenti con questi soggetti».