Alla guida con patenti false, due automobilisti smascherati dalla polizia locale

Nel giro di poche ore, nei giorni scorsi, gli agenti della polizia locale di Montebelluna hanno fermato due conducenti e constatato l’irregolarità della patente di guida esibita da ciascuno.

Il primo caso riguarda un conducente straniero di circa 35 anni residente nel trevigiano, il quale, mentre transitava su via Montello a Biadene, è stato fermato dagli agenti della polizia locale. All’alt dei vigili, l’uomo ha esibito una patente di guida estera che, dai successivi approfondimenti, è risultata essere stata “falsificata” in seguito alla sospensione della patente italiana per la mancata presentazione alla revisione della patente stessa resasi necessaria dopo l’azzeramento dei punti-patente. Il conducente è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica e sanzionato con una multa di 168 euro con conseguente revoca definitiva della patente italiana che comunque risulta sprovvista di punti-patente.

Un secondo caso riguarda invece un cittadino straniero di 50 anni circa domiciliato a Montebelluna che, fermato mentre era alla guida di autovettura, ha esibito una patente di guida estera rilasciata dall’autorità polacca che, da un controllo più approfondito, è risultata essere anch’essa falsa. Poiché in questo caso il conducente è risultato essere completamente privo di patente è stato sanzionato con una sanzione di 5.100 euro e fermato il veicolo per tre mesi; anche in questo caso l’uomo è stato anche deferito all’Autorità giudiziaria.

«Ringrazio gli agenti della Polizia Locale per il controllo continuo del territorio ed in particolare anche della viabilità e dei conducenti» ha detto il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin «Controlli che, come in questo caso, hanno permesso in poche ore, di individuare due trasgressori, di cui uno addirittura sprovvisto di patente di guida».