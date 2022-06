Mini-serra domestica di piante di marijuana: 30enne nei guai

Aveva in casa una mini serra per la coltivazione di marijuana, con tre piante di circa 1,5 metri di altezza, oltre a 500 grammi di sostanza, fertilizzante, sementi oltre ad un bilancino di precisione. E' il risultato di una perquisizione svolta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile nell'abitazione di un 30enne di Montebelluna. Il "pollice verde" è stato arrestato e poi rimesso in libertà dal tribunale, in attesa del processo a suo carico.

Stessa sorte anche per un 28enne di origini nigeriane che nella serata di ieri, 3 giugno, è finito nella rete dei controlli anti-droga del comando provinciale di Treviso. Lo straniero è stato bloccato dai militari dell’Arma nei pressi della stazione ferroviaria di Castelfranco Veneto e trovato in possesso di una novantina di pastiglie di tapentadolo, un farmaco oppioide che se utilizzato abusivamente presenta un rischio significativamente elevato per l’assuntore e di circa 200 euro in denaro contante, frutto dell'attività di spaccio.

Sempre ieri un individuo è stato arrestato per il reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato arrestato dopo aver trafugato un televisore da un supermercato di Conegliano mentre una donna è stata rintracciata e bloccata a bordo di autovettura poco dopo aver commesso un furto in abitazione ai danni di un pensionato di Crocetta del Montello, al quale sono stati poi restituiti i gioielli rubati.