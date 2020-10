Investe un motociclista e scappa: è caccia al pirata della strada

I carabinieri di Montebelluna stanno svolgendo indagini, in queste ore, per dare un volto ed un nome all'automobilista che all'alba di oggi, poco dopo le 6, si è reso responsabile di un incidente stradale e non si è fermato a soccorrere un ferito. L'incidente è avvenuto a Montebelluna, in via Feltrina sud. Un 43enne, F.M., in sella ad una motocicletta Suzuki, è stato urtato, cadendo a terra, da un'auto, probabilmente una Audi di colore grigio che procedeva in senso opposto, in direzione di Montebelluna. L'uomo alla guida di questo mezzo si è dileguato, forse non rendendosi conto della gravità della situazione. Il centauro non ha riportato lesioni gravi ma fratture multiple alle gambe: il 43enne è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna, dove si trova ricoverato in osservazione. Sarebbero stati rinvenuti a terra dei detriti appartenenti al veicolo del fuggitivo.

